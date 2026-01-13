Wo ein Ernie leuchtet, darf gelaufen werden. Die Kultfiguren Ernie und Bert aus der Sesamstraße haben jetzt an zwei Hamburger Ampeln das Sagen.

Ernie und Bert regeln jetzt in Hamburg an zwei Stellen den Verkehr. Die Figuren aus der Sesamstraße schlüpfen in die Rolle von Ampelmännchen.

Hamburg - Ab sofort haben an zwei Hamburger Fußgänger-Ampeln Ernie und Bert aus der Kult-Kindersendung „Sesamstraße“ das Sagen. Das Duo regelt nun als Ampelmännchen den Verkehr in der Nähe der beiden Standorte des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Zur Einweihung waren die beiden Puppen natürlich auch dabei: Er freue sich total, dass er und Bert jetzt Ampelmännchen sind, sagte Ernie zum Start. „Endlich kann ich den Leuten in Hamburg helfen, sicher über die Straße zu kommen. Und der Spruch ist super: Bei Bert bleibst du stehen, bei Ernie kannst du gehen!“

Bert: Bei Rot einfach Tauben beobachten

Dass Bert derjenige ist, bei dem die Menschen nicht loslaufen dürfen, findet er gar nicht schlimm: „Ich sage: Wer bei mir stehen bleibt, hat mehr Zeit, die Tauben zu beobachten. Das ist doch auch was Schönes! Außerdem bin ich rot, weil ich vor Ärger über Ernies Scherze rot anlaufe.“ Der NDR produziert bereits seit mehr als 50 Jahren zusammen mit dem Sesame Workshop die beliebte Kindersendung.

Otto, Mainzelmännchen und Bremer Stadtmusikanten

Bundesweit gibt es zahlreiche Varianten der klassischen Ampelmännchen. In Mainz etwa helfen die Mainzelmännchen über die Straße, im niedersächsischen Emden der Ehrenbürger Otto Waalkes und in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin das Petermännchen.