Ernie im Pyjama im „Tagesthemen“-Studio

„Frau Zamperoni“ bekommt Besuch von Ernie und Bert am Ende der „Tagesthemen“. „Das wird 'ne saubere Sendung“.

„Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga mit Ernie (l-r), Bert und Grobi in der Kulisse der ARD-Nachrichtensendung.

Hamburg - Zum 50. Jubiläum der „Sesamstraße“ lassen die „Tagesthemen“ die Puppen tanzen. In vorab veröffentlichten Ausschnitten auf den Social-Media-Kanälen der ARD-Nachrichtensendung war Ernie am Freitag im Pyjama und Bert mit Krawatte zu sehen. „Wann setzen sich denn hier eigentlich Pyjamas durch?“ fragt Ernie in seinem gestreiften Schlafanzug.

In dem vorab für die Ausstrahlung am Freitagabend (6.1., 21.45 Uhr) produzierten Gespräch mit Moderatorin Caren Miosga berichteten Ernie und Bert auch über ihre Meinungsverschiedenheiten der vergangenen 50 Jahre und wie sie es so lange schon miteinander aushalten.

Grobi tritt am Ende in die Fußstapfen einer vor Jahren im „Tagesschau“-Studio des NDR in Hamburg berühmt gewordenen Reinigungskraft und putzt - dabei nennt er Miosga „Frau Zamperoni“ und sagt „Das wird 'ne saubere Sendung“.

Der Kinderfernsehenklassiker „Sesamstraße“ mit seinen populären Puppen ist seit 1973 in Deutschland zu sehen und feiert am Sonntag (8. Januar) sein 50. Jubiläum.

Zusätzlich zu dem Puppen-Auftritt vom Freitagabend gibt es am Sonntag um 7.20 Uhr ein „Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße“ im Ersten. Darin spricht das Krümelmonster einen Kommentar. Moderiert wird diese Sondersendung ebenfalls von Caren Miosga.