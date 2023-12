Dresden - Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Beschäftigten an Hochschulen in Sachsen sind am Mittwoch erneut zum Warnstreik aufgerufen. Einen Tag vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde für die Länderbeschäftigten wollen die Gewerkschaften damit noch einmal Druck machen. Sie planen am Vormittag eine zentrale Kundgebung vor dem Finanzministerium in Dresden.

Bereits in der vergangenen Woche waren die Lehrkräfte zum Ausstand aufgerufen worden. An einer Kundgebung in Leipzig beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben mehr als 7000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Auswirkungen an den Schulen waren unterschiedlich - von einer eingerichteten Notbetreuung bis hin zu weitgehend planmäßigem Unterricht.

Die nächste Tarifverhandlungsrunde mit den Ländern ist ab Donnerstag in Potsdam geplant. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro. Bundesweit wird um Gehaltserhöhungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte gerungen.