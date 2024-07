Erneuter Unfall an Huntebrücke hat große Folgen

Innerhalb weniger Monate ist zum zweiten Mal ein Binnenschiff gegen die Eisenbahnbrücke in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch gefahren und hat diese beschädigt. Der Unfall hat Auswirkungen auf niedersächsische Häfen.

Elsfleth - Nach dem erneuten Schiffsunfall an der Eisenbahnbrücke in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch ist der Schiffsverkehr auf der Hunte in beide Richtungen gesperrt. Das teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mit. Auch Züge können vorerst nicht über die Brücke fahren. Die Sperrung hat große wirtschaftliche Folgen für die Häfen links der Weser, die auf die Anbindung angewiesen sind.

Ermittlungen gegen den Schiffsführer

Grund für den Unfall ist nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ein Fehler des Schiffsführers. Demnach hat die Befragung des Mannes ergeben, dass dieser die Durchfahrtshöhe falsch eingeschätzt hat. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun wegen des Tatvorwurfs der Gefährdung des Bahn- und Schiffsverkehrs. Ein technischer Defekt an dem Tankmotorschiff könne ausgeschlossen werden, hieß es.

Das Binnenschiff prallte am Dienstagnachmittag gegen die Eisenbahnbrücke. Dabei wurde das Brückenhaus des Tankschiffes fast komplett abgerissen und die Brücke beschädigt. Der Schiffsführer und ein weiteres Besatzungsmitglied wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Bahnverkehr über die Brücke wurde für unbestimmte Zeit gestoppt, ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet.

Das Ausmaß des Schadens war zunächst unklar. Ob und wann wieder Züge über die Brücke fahren könnten, müsse geprüft werden, sagte eine Bahnsprecherin. Die Entscheidung darüber werde frühestens im Laufe des Mittwochs fallen, sagte sie.

Zweiter Unfall innerhalb weniger Monate

Bei dem Bauwerk handelt es sich um eine Behelfsbrücke, weil schon im Februar ein Binnenschiff gegen die reguläre Eisenbahnbrücke gefahren war. Das 110 Meter lange Schiff prallte gegen das Bauwerk und beschädigte dieses stark. Die Gleise wurden verbogen, die Oberleitungen beschädigt und die Unterkonstruktion verschoben. Auch damals war menschliches Versagen Grund für den Unfall. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wird dem damaligen Schiffsführer Gefährdung des Bahn- und Schiffsverkehr vorgeworfen. Es werde mit einer baldigen Anklage gerechnet, hieß es.

Die nun beschädigte Behelfsbrücke war seit Ende April in Betrieb. Nach Wochen des Stillstandes konnten damals wieder Züge zwischen Berne und Elsfleth fahren, die Häfen in Nordenham und Brake waren wieder per Schiene erreichbar.

Für Oldenburg war die Behelfsbrücke allerdings keine Lösung, der Hafen ist seit dem ersten Unfall im Februar abgeschnitten. Der Bau einer neuen Brücke werde womöglich Jahre dauern - und der Schaden sich schnell auf eine zweistellige Millionenhöhe summieren, so die Befürchtung aus Oldenburg.

Binnenschiffe müssen auf Wasserstand achten

Die provisorische Brücke war dem niedersächsischen Verkehrsministerium zufolge 30 Zentimeter niedriger als die vorherige Brücke und ließ sich nicht für Schiffe öffnen. Für Seeschiffe reichte die Höhe nicht aus, sie konnten den Fluss an der Stelle nicht passieren. Binnenschiffe konnten nur unter der Brücke durchfahren, wenn der Wasserstand niedrig genug war.

Der Wasserschutzpolizei zufolge sind die Pegelstände an der Hunte sichtbar. Zudem werden die Pegelstände über Funk durchgegeben. „Die Schiffsführer sind verpflichtet, diese Nachrichten zu hören“, sagte der Sprecher.

Erhebliche Folgen für Versorgung der Häfen

Mit dem jüngsten Unfall ist die Hunte in Elsfleth erneut für den Schiffsverkehr gesperrt, wieder sind wichtige niedersächsische Häfen nicht erreichbar. „Momentan ist das ein Nadelöhr“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. „Es ist eine erhebliche Einschränkung der Versorgung der Häfen und der Wirtschaftsstandorte.“ Ein Ausfall dieser Brücke führt demnach zu einem großen wirtschaftlichen Schaden.

Für die Häfen links der Weser ist auch die Einstellung des Schienenverkehrs problematisch: Im Seehafen Brake werden beispielsweise rund 30 Prozent des Umschlags über die Bahn abgewickelt. Schon infolge des ersten Unfalls entstand dort ein Schaden von rund einer Million Euro, wie Schätzungen der landeseigenen Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports ergaben. Umso wichtiger war die Behelfsbrücke - die nun auch beschädigt ist.