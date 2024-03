Erfurt - Nachdem am Mittwoch die Ulrich-von-Hutten-Schule in Erfurt wegen einer Amokdrohung evakuiert wurde, fällt am Freitag erneut der Unterricht aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, sei am Donnerstagabend eine erneute Drohung eingegangen. Vorsorglich bleibe die Regelschule deshalb am Freitag geschlossen. Ersten Erkenntnissen zur Folge soll diese Drohung von einem 15-jährigen Schüler stammen. Ob ein Zusammenhang zu den Vorfällen am Mittwoch besteht, sei unklar, so der Sprecher.