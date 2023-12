Magdeburg - Die Pokal-Revanche gegen Fortuna Düsseldorf wird für den 1. FC Magdeburg zum echten Härtetest. „Ich erwarte ein spannendes Spiel. Frust spielt keine Rolle mehr, doch wir wollen mit viel Elan ins Spiel gehen. Wir sind sehr gut beraten, wenn wir bei unserem Spiel bleiben“, sagte FCM-Cheftrainer Christian Titz vor dem Zweitliga-Duell an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-Fünften. Titz sieht den Gegner sehr konstant. „Ein starker Gegner, der mehrere Facetten in seinem Spiel drin hat. Die Art, wie er sein Spiel aufbaut, in die Überbrückung reingeht und versucht, über sein Zentrum Dominanz hineinzubringen, ist sehr gut.“

Immerhin haben die auf Rang zwölf stehenden Elbestädter in den bisherigen drei Pflichtspielen noch keinen Zähler gegen Fortuna geholt. Die letzte Liga-Partie in der MDCC-Arena gewann Düsseldorf in der Vorsaison mit 2:1. Und vor wenigen Tagen wurden die Magdeburger im Achtelfinale des DFB-Pokals trotz einer 1:0-Führung von den Rheinländern in der Schlussphase noch mit 2:1 besiegt.

„Es war eine bittere Niederlage im Pokal, da wir die Tore zu einem Zeitpunkt bekamen, wo das Spiel eigentlich durch ist“, meinte Titz rückblickend auf die vergebene Chance, wo der FCM in den sechs Schlussminuten alles verspielte. Allerdings war der späte Ausgleichstreffer beim letzten Auswärtsspiel in Fürth (1:1) durch Mohammed El Hankouri (90.+5) „extrem wichtig für das Selbstvertrauen und die Stimmung“, sagte Titz.