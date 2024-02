Erneuter Einbruch in freies Theater in Halle

Halle - In das WUK Theater Quartier in Halle an der Saale ist in der Nacht zum Mittwoch erneut eingebrochen worden. Die Werkstatt, der Saal, beide Probenräume sowie Lagerräume und Büros seien aufgebrochen und verwüstet worden, teilte das Theater mit. Den Wert der entwendeten Technik und Werkzeuge bezifferte das Haus auf mindestens 20.000 Euro. Mehrere Türen seien aufgebrochen worden.

Als Konsequenz habe sich das Theater Quartier entschlossen, die am Wochenende geplanten Veranstaltungen abzusagen. Die gestohlene Technik sei für die Vorstellungen relevant gewesen. Bereits am 31. Januar war in das freie Theater eingebrochen worden. Danach hatte das Haus zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Gebäude und das Inventar zu sichern.