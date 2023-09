Göttingen - Wegen Bombenentschärfungen müssen am Wochenende abermals Tausende Menschen in Göttingen ihre Wohnungen verlassen. Am Samstag sollen auf dem Schützenplatz in der Nähe des Göttinger Hauptbahnhofes zwei Blindgänger unschädlich gemacht werden, wie die Stadt mitteilte. Das hat auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr: Der Bahnhof wird gesperrt und Busse fahren Umleitungen.

Von sechs Uhr am Samstagmorgen an wird ein Bereich mit einem Radius von einem Kilometer um die Verdachtspunkte gesperrt. Anwohner, Arbeiter, Autofahrer oder Hotelgäste müssen den Bereich bis dahin verlassen haben. Geplant sei es, die Entschärfungen bis zum Samstagabend zu erledigen. Über die Aufhebung der Sperrzone werde unter anderem durch Warn-Apps informiert.

Für Betroffene von der Evakuierung hat die Stadt Göttingen eine Hotline unter der Rufnummer +49 551 400-5050 und ein Evakuierungszentrum im Felix-Klein-Gymnasium eingerichtet. Zwei Shuttlebus-Linien bringen die Menschen zu der Schule.