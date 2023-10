Markkleeberg - Bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben Unbekannte im Keller eines Mehrfamilienhauses in Markkleeberg bei Leipzig Feuer gelegt. In der Nacht zu Samstag wurden mehrere Kellerboxen in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden vorübergehend in einem Bus der Leipziger Verkehrsbetriebe untergebracht. Zudem musste der Strom abgestellt werden, weil Leitungen durch die Hitze beschädigt waren. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Menschen wieder in ihre Wohnungen.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, da es bereits in den Nächten zum 2. und 3. Oktober in dem Keller gebrannt hatte. Ein Brandexperte der Polizei soll nun die Ursache des Feuers klären und es wurden Ermittlungen wegen eines Branddeliktes aufgenommen.