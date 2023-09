Berlin - Klimademonstranten der Gruppe Letzte Generation haben am Dienstagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Konkret betroffen sind nach Angaben einer Polizeisprecherin unter anderem die Straße des 17. Juni Ecke Bachstraße, die Kreuzung zwischen Warschauer und Revaler Straße sowie die Prenzlauer Allee Ecke Raumer Straße. An einigen Orten sollen sich Menschen auf der Straße festgeklebt haben. Die Polizei sei vor Ort.

Die Klimaprotestgruppe hat Mitte des Monats ihren Protest in der Hauptstadt wieder verstärkt und in der vergangenen Woche mit Straßenblockaden für Staus und Behinderungen gesorgt. Auch beim Berliner Marathon am Sonntag gab es Störversuche von Klimaaktivisten, die aber laut Polizei alle scheiterten. Am Montagmorgen klebten sich ebenfalls Menschen an mehreren Orten in der Stadt fest.