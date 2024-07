Halle - Zum dritten Mal in Folge ist in Sachsen-Anhalt die Zahl der Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis zurückgegangen. Knapp 161.000 Menschen besaßen im vergangenen Jahr einen solchen Ausweis - mehr als 13.000 Menschen weniger (minus 7,6 Prozent) als noch im Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Demnach waren über 77 Prozent der Menschen älter als 55 Jahre. Mehr als 2,5 Prozent waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Antragstellung erfolgt auf eigenen Wunsch.

Die häufigste schwere Behinderung war den Angaben zufolge eine Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen (29,5 Prozent). Knapp 27 Prozent der Betroffenen litten unter einer Querschnittslähmung, zerebralen Störungen, geistig-seelischen Behinderungen oder Suchtkrankheiten. Hauptursache der Beeinträchtigungen war bei knapp 143.000 Männern und Frauen eine allgemeine Erkrankung. Bei über 11.000 Menschen war die körperliche Behinderung angeboren.