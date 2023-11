Erfurt - Im Thüringer Bildungswesen drohen am 6. Dezember erneut Einschränkungen. Für den Tag ruft die Bildungsgewerkschaft GEW erneut alle Landesbeschäftigten in Bildungseinrichtungen zu Warnstreiks auf, wie sie am Mittwoch mitteilte. Eine zentrale Kundgebung ist in Jena geplant. Bei einer ähnlichen Aktion am Dienstag hatten sich nach Gewerkschaftsangaben 1000 Beschäftigte aus Thüringen beteiligt. Einschränkungen habe es etwa in der Hortbetreuung gegeben. Viele Lehrerinnen und Lehrer hingegen sind verbeamtet und dürfen nicht streiken.

Am 7. und 8. Dezember steht die dritte und womöglich letzte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder an. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent Gehaltserhöhung für die Beschäftigten in den Ländern, mindestens aber 500 Euro monatlich.