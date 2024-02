Bleicherode - Das Wahlkreisbüro von Landtagspräsidentin Birgit Pommer ist erneut Ziel von Schmierereien geworden. Unbekannte sollen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen einen gegen die Polizei gerichteten Schriftzug in schwarzer Farbe an die Fensterscheibe des Büros in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) angebracht haben. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, habe sie Ermittlungen aufgenommen. Ein Polizeisprecher sagte, er gehe davon aus, dass auch in diesem Fall der Staatsschutz die Ermittlungen weiter übernehmen werde. Allein dadurch, dass ein Parteibüro betroffen sei, werde von einem politischen Hintergrund der Tat ausgegangen.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter des Büros mehrere verfassungsfeindliche Symbole und eine Parole an den Schaufenstern des Wahlkreisbüros festgestellt. Dazu hatte der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.