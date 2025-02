Schon zum vierten Mal ruft die Gewerkschaft Verdi im laufenden Tarifkonflikt zum Warnstreik bei der Post auf. Diese Gebiete in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind betroffen.

Erfurt - Wer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Briefe oder Pakete wartet, wird sich teilweise gedulden müssen. Die Gewerkschaft Verdi ruft heute an mehreren Verteil- und Zustellzentren erneut zu Warnstreiks auf, wie ein Sprecher sagte. Bei den drei vergangenen Ausständen sei es jeweils zu tagesaktuellen Verzögerungen in den Verteilgebieten gekommen, hieß es.

Betroffen sind demnach Dresden, Ottendorf-Okrilla und Leipzig in Sachsen, Halle und Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Erfurt und Sömmerda in Thüringen.

Es sind die vierten Warnstreiks im Tarifkonflikt von Verdi mit der Deutschen Post. Die Gewerkschaft fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent und drei Extra-Urlaubstage. Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier zusätzliche Urlaubstage bekommen. Der Post gehen die Forderungen zu weit, sie fordert eine wirtschaftlich tragfähige Tariferhöhung. Sie kündigte an, in der nächsten, am 12. Februar startenden Tarifrunde ein Angebot vorzulegen.