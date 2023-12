Erneut Vergehen an Chanukka-Leuchter in Berlin

Berlin - In den vergangenen Wochen sind in Berlin mehrere Chanukka-Leuchter beschädigt oder gestohlen worden. Ein in Berlin-Tiergarten aufgestellter Leuchter sei am Dienstagabend entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In der Nacht wurde die Chanukkia am Ufer des Neuen Sees aufgefunden. Zeugen hatten den Fund gemeldet. Einsatzkräfte brachten den Leuchter zurück zu seinem Aufstellort an der Hofjägerallee. Bis auf mehrere herausgerutschte Lampenkörper blieb der Chanukka-Leuchter unbeschädigt.

Zuvor hatten Unbekannte am späten Montagabend einen Chanukka-Leuchter in Tempelhof-Schöneberg beschädigt. Unbekannte hatten laut Angaben der Polizei einen der acht Leuchtkörper abgerissen, ein am Leuchter angebrachtes Schild wurde ebenfalls entfernt.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Unbekannter in Berlin-Schmargendorf eine Chanukkia umgeworfen. In allen drei Fällen ermittelt nun der Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Das jüdische Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. Es dauert in diesem Jahr vom 7. bis zum Abend des 15. Dezember.