Nach dem Urteil gegen einen Lehrer steht nun ein weiterer Pädagoge derselben Schule in Erfurt wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Die Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2013 zurück.

Ein weiterer Lehrer eines Erfurter Gymnasiums steht wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung von drei Schülerinnen vor Gericht. (Archivbild)

Erfurt - Wegen des sexuellen Missbrauchs von Schülerinnen steht ein weiterer Lehrer vor dem Erfurter Landgericht. In dem am Donnerstag beginnenden Prozess (8.30 Uhr) werden dem 58-Jährigen von März 2013 bis April dieses Jahres 69 Fälle des sexuellen Missbrauchs und zwei Vergewaltigungen zur Last gelegt. Die drei betreffenden Schülerinnen sollen zu Beginn der Taten 15 beziehungsweise 16 Jahre alt gewesen sein.

Erst Ende Oktober hatte das Erfurter Landgericht einen anderen Lehrer des Gymnasiums wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der jetzige Angeklagte war unter anderem Vertrauenslehrer an derselben Schule. Der Schulleiter räumte nach dem Missbrauchsskandal zum 1. Dezember seinen Posten.

Ende November wurde zudem am Landgericht Meiningen ein früherer Lehrer zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte den sexuellen Missbrauch von vier minderjährigen Schülerinnen zugegeben.