Berlin - Erneut ist eine Frau in Berlin nach einem Messerangriff durch einen Mann getötet worden. Die 28-Jährige wurde am späten Freitagabend lebensgefährlich verletzt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Friedrichsfelde entdeckt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Reanimationsversuche waren den Angaben zufolge erfolglos, die Frau starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Kurze Zeit später nahmen die Einsatzkräfte einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der die 28-Jährige mit einem Messer angegriffen haben soll. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Hintergründe der Tat und in die Beziehung der beiden waren zunächst unklar. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln.

Erst vor wenigen Tagen war eine Frau und Mutter von vier Kindern in Berlin mutmaßlich von ihrem Ex-Mann getötet worden.