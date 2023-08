Erneut Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Dresden

Dresden - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen zwölf Beschuldigte wegen des Verdachts von Kinderpornografie sind am Donnerstag elf Wohnungen in Dresden durchsucht worden. Dabei stellten Beamte umfangreiche Beweismittel, darunter 20 Handys, 16 Computer und 88 andere digitale Speichermedien sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch Munition und ein Wurfstern seien gefunden worden. An dem Einsatz waren insgesamt 86 Beamte beteiligt - Ermittler, Polizisten und ein Datenspürhund. Die konzertierte Aktion gehört zu Maßnahmen gegen die „signifikante“ Zunahme von Ermittlungsverfahren zur Kinder- und Jugendpornografie.