Zum Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel gibt es in Berlin mehrere Tage hintereinander Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen. Für die Polizei eine Herausforderung.

Berlin - Mit weiteren Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen wird in Berlin an das Hamas-Massaker in Israel und den Gaza-Krieg erinnert. Rund 270 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Schwerpunkt des Einsatzes wird ein propalästinensischer Protestzug mit dem Titel „Demo gegen Genozid in Gaza“ sein, der am Kottbusser Tor in Kreuzberg startet und zur arabisch geprägten Sonnenallee in Neukölln führen soll. Dazu werden 1.000 Menschen erwartet.

Mehr Teilnehmer als angekündigt

Zu einer Pro-Palästina-Kundgebung am Samstag waren laut Polizei weit mehr als 1.000 Demonstranten gekommen, angekündigt waren 300. Trotz vereinzelter Zusammenstöße und kurzzeitiger Festnahmen sprach die Polizei von einem „weitestgehend störungsarmen“ Verlauf.

Zu einer proisraelischen Demonstration mit dem Titel „Gemeinsam gegen das Verbrechen der Hamas an Israelis und Palästinensern. Für die Freilassung der Geiseln und das Ende der Hamas Herrschaft in Gaza.“ am Bebelplatz in Berlin-Mitte werden 500 Menschen erwartet. Neben den Kundgebungen sind in der Stadt bis zum Abend Gebete und Mahnwachen geplant, beispielsweise vor der Kreuzberger Synagoge am Fraenkelufer.

Verkehrseilnehmer müssen sich wegen der Veranstaltungen auf Behinderungen einstellen.