Unbekannte haben erneut per E-Mail mit Bomben gegen zwei Schulen in Halle gedroht. Die Polizei ermittelt vor Ort, der Unterricht fällt aus.

Erneut Bombendrohung gegen Schulen in Halle

In Halle sind Bombendrohungen gegen zwei Schulen per E-Mail eingegangen. (Symbolbild)

Halle - Zwei Schulen in Halle sind erneut Opfer von Bombendrohungen geworden. Polizisten sperrten das Schulgelände in der Lilienstraße ab und ermitteln mit Hochdruck vor Ort, wie ein Sprecher mitteilte. Die Drohung kam demnach per E-Mail. Der Schulbetrieb der Grund- und der Gesamtschule sei für den heutigen Dienstag eingestellt. Die Polizei war gegen 6 Uhr alarmiert worden, wie es hieß.

Vor etwa einem Monat gingen schon einmal Bombendrohungen gegen die beiden Schulen in Halle ein. Polizisten durchsuchten mit einem Sprengstoffspürhund das Gelände - ohne etwas zu finden. Auch in Magdeburg kam es mehrmals zu Bombendrohungen gegen Schulen.