„Ermutigende Beispiele“ für die Zukunft: Steinmeier in Jena

Jena - Im Rahmen seiner Themenreihe „Werkstatt des Wandels“ macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag (09.45 Uhr) Station in Jena. Dort will er das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF sowie Carl Zeiss besuchen. Dabei geht es unter anderem um die Themen Photonik für die Erdbeobachtung und die Halbleiterfertigung. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird erwartet.

Mit dem Besuch solle die Entwicklung Jenas zu einem international renommierten Zentrum für optische und optoelektronische Forschung und Entwicklung gewürdigt werden, hieß es. Die Reihe „Werkstatt des Wandels“ solle den Fokus auf Orte gelingender Transformation richten, an denen es „ermutigende Beispiele für einen erfolgreichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft“ gebe, hieß es.