Ein Mann zieht durch Osnabrück und steigt unerlaubt in Autos ein. Zeugen alarmieren die Polizei, die den mutmaßlichen Täter aber nicht lange suchen muss.

Osnabrück - Fatales Päuschen: Ein 30-jähriger Mann hat sich am Mittwochmorgen in Osnabrück unerlaubt Zutritt zu drei Autos verschafft, diese durchsucht und ist dann auf einem Beifahrersitz eingeschlafen. Die Suche nach Diebesgut sei offensichtlich so ermüdend gewesen, dass sich der mutmaßliche Einbrecher ein kleines Päuschen genehmigt habe, teilte die Polizei mit.

Polizisten fanden den Mann den Angaben zufolge schlafend im dritten Wagen und nahmen ihn fest. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Nach den notwendigen Maßnahmen der Polizei sei der Beschuldigte entlassen worden. Gegen ihn werde nun ermittelt, entsprechende Strafverfahren seien eingeleitet.