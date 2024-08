Bei einem Besuch in einer Bibliothek war Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) im Mai angegriffen worden. (Archivbild)

Berlin - Gut drei Monate nach einem Angriff auf Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen und den Fall an das Landgericht Berlin abgegeben. In einem sogenannten Sicherungsverfahren sollen die Richter über die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus entscheiden.

Laut Staatsanwaltschaft liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der 74-Jährige die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat, sodass er nicht dafür bestraft werden kann.

Nach den Ermittlungen soll der Mann Giffey am 7. Mai in der Gertrud-Haß-Bibliothek in Berlin-Rudow eine schwere Tasche zielgerichtet gegen Kopf und Nacken geschlagen haben. Die Senatorin habe dadurch zwei Tage lang stärkere Schmerzen gehabt. Die Staatsanwaltschaft bewertet dies als gefährliche Körperverletzung.

Festnahme des mutmaßlichen Täters keine 24 Stunden später

Giffey hatte damals die Bibliothek im Stadtteil Alt-Rudow im Süden Berlins besucht und war nach eigenen Angaben konzentriert auf ihr Gespräch mit der Leiterin der Einrichtung. Plötzlich habe sie von hinten einen harten Schlag an Kopf und Nacken gespürt.

Keine 24 Stunden später nahmen Polizisten den 74-Jährigen als mutmaßlichen Täter fest. Er sei der Polizei bereits wegen Erkenntnissen aus dem Bereich der Hasskriminalität bekannt, hieß es damals.