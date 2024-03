Ein Mann nimmt am frühen Freitagmorgen in Hamburg-Heimfeld ein Kind mit. Ob es sich um den Vater des Kindes handelt, steht noch nicht fest.

Hamburg - Die Hamburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger. Nach Angaben eines Polizeisprechers war es am Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr zu einem Vorfall in Hamburg-Heimfeld gekommen. Dabei soll ein Mann ein Kind mitgenommen haben, eine Frau war auch dabei. Ob es sich um den Vater und die Mutter des Kindes handelt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch über das Alter des Kindes konnte die Polizei nichts sagen. „Weitere Auskünfte können zurzeit aus polizei- und ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden“, hieß es. Nach Informationen des „Hamburger Abendblatts“ soll der Mann die Frau bei dem Vorfall an der Hand verletzt haben.