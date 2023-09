Ranis - An einer Schule in Ranis (Saale-Orla-Kreis) sollen mehrere Schüler nach Polizeiangaben eine Chatgruppe mit mutmaßlich strafbaren Inhalten betrieben haben. Es werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Bedrohung ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Bedrohung richte sich unter anderem gegen ein 13-jähriges Mädchen. Die Verdächtigen seien im Kindes- und Jugendalter.

An der Regelschule war es am vergangenen Dienstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dabei stellten die Beamten Handys sicher, die ausgewertet würden. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht.