Oranienburg - Mehrere Autofahrer sollen sich in Oranienburg ein illegales Autorennen geliefert haben. Die Polizei stellte in der Nacht zum Samstag mehrere beteiligte Autos in der Hans-Grade Straße fest, wie die Polizeidirektion Nord am Sonntag mitteilte. Ein 19-Jähriger musste demnach seinen Führerschein und sein Auto an die Beamten abgeben. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn und die restlichen Autofahrer.