Vor einem Geschäft in Plauen kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Kurz darauf wird ein Mitarbeiter mit einem Messer verletzt.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung in Plauen

Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in Plauen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild)

Plauen - Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung im Vogtlandkreis unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte ein 64-Jähriger einen 23-Jährigen daran gehindert, ein Geschäft in Plauen zu betreten. Grund dafür soll eine Zigarette gewesen sein, die der junge Mann wohl in der Hand hielt. Nach Angaben des Älteren bedrohte ihn der junge Mann daraufhin. Der 64-Jährige habe ihm dann gegen den Oberkörper geschlagen und ihn mit einem Tritt am Bein getroffen. Nach weiteren Drohungen des 23-Jährigen entfernten sich beide.

Der Jüngere kam allerdings wenig später zurück. In dem Geschäft hielt er einem 77-jährigen Mitarbeiter laut Polizei ein Messer an die Brust. Nach Aussage des Mitarbeiters fragte er nach dem 64-Jährigen. Dabei verletzte er den Mitarbeiter mit der Messerspitze leicht am Oberkörper. Als dieser ein Tierabwehrspray holt, floh der Tatverdächtige. Er wurde aber wenig später gefasst und vorläufig festgenommen. Er muss sich den Angaben nach nun wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 64-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.