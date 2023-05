Ermittlungen wegen Bestechung in Lüchow: Mann in U-Haft

Lüchow/Verden - Bei den Korruptionsermittlungen in der Kreisverwaltung von Lüchow-Dannenberg ist ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird Bestechung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft Verden am Montag mit. Der Mann soll als Vermittler fungiert und in mehreren Fällen Antragssteller gegen Geldzahlung an einen Mitarbeiter des Landkreises weitergeleitet haben.

Dieser Mitarbeiter soll einen Teil des Geldes bekommen haben. Er war nach Behördenangaben vom Samstag vorläufig festgenommen, aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bei den Ermittlungen geht es um mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln.

In dem Verfahren wurden vor mehr als einer Woche an mehreren Orten in dem Landkreis Wohn- und Büroräume durchsucht, darunter auch ein Gebäude der Kreisverwaltung. Insgesamt geht es den Angaben nach um acht Beschuldigte. Die Ermittlungen hätten sich „aus dem Hinweis einer Person ergeben“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.