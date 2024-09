Ermittlungen nach Streit mit Messer in Einkaufszentrum

Ein Mann ist bei einem Streit in einem Erfurter Einkaufszentrum mit einem Messer verletzt worden. (Symbolfoto)

Erfurt - Nach einer mit einem Messer und Pfefferspray geführten Auseinandersetzung in einem Erfurter Einkaufszentrum ist der festgenommene 26-Jährige wieder auf freiem Fuß. Laut Lagezentrum waren am Donnerstag vier junge Männer im Thüringen Park im Erfurter Norden aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten.

Der 26-Jährige hatte dabei einen 27-Jährigen mit einem Messer am Arm verletzt. Die Kontrahenten setzten auch Pfefferspray ein. Das Reizgas verursachte bei mehreren Menschen Atemreizungen und Augenrötungen. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot im Einsatz war, hatte das Einkaufszentrum daraufhin geräumt und gesperrt. Gegen die vier Tatbeteiligten werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es.