In Chemnitz und Burgstädt brüllen mehrere Männer rechte Parolen. Die Polizei kann mehrere Verdächtige ermitteln.

Ermittlungen nach rechten Parolen in Chemnitz und Burgstädt

In Chemnitz wurde auch der rassistisch umgedichtete Party-Hit „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino mitgesungen. (Symbolbild)

Chemnitz - In Chemnitz und Burgstädt (Landkreis Mittelsachsen) haben mehrere Männer rechtsradikale und verfassungsfeindliche Parolen gegrölt. In Chemnitz wurde am Mittwochabend auf einem Parkplatz auch der rassistisch umgedichtete Party-Hit „L'amour toujours“ von Gigi D'Agostino mitgesungen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte trafen auf zwölf Männer im Alter von 18 bis 63 Jahren, deren Personalien aufgenommen wurden.

In Burgstädt traf die Polizei auf sechs Männer auf einem Parkplatz von denen drei im Alter von 20 bis 25 Jahren als Verdächtige identifiziert werden konnten. Gegen die Männer in Chemnitz und Burgstädt wird wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.