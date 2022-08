Ermittlungen nach Bankraub in Achim laufen weiter

Achim - Einen Tag nach einem Bankraub in Achim bei Bremen dauert die Arbeit der Polizei an. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei in Verden ermittele intensiv, sagte ein Behördensprecher am Dienstag. Die polizeilichen Maßnahmen in der Bank seien inzwischen abgeschlossen. Ob es eine Spur von dem flüchtigen Täter gibt, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren.

Ein Mann war am Montagmorgen in die Zweigstelle der Bank gekommen und anschließend mit der Beute geflüchtet. Er hatte nach dem Betreten der Bank einer Angestellten gedroht und soll danach Bargeld mitgenommen haben.