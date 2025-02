Bei einer Abifeier im Landkreis Börde klagten auf einmal viele Partygäste über Übelkeit und mussten sich übergeben. Einige wurden ohnmächtig. Die Polizei vermutete K.-o.-Tropfen in den Drinks.

Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann dazu führen, dass jemand etwas in den Drink schüttet. (Symbolbild)

Weferlingen - Nachdem bei einer Abiturfeier in Weferlingen (Landkreis Börde) mehrere Gäste über Übelkeit geklagt hatten und teilweise in Ohnmacht gefallen waren, hat die Polizei die Ermittlungen eingestellt. In den Blutproben, die von den Gästen im Anschluss genommen worden seien, habe sich kein Hinweis auf K.-o.-Tropfen oder Drogen gefunden, teilte eine Sprecherin des Polizeireviers Börde mit. Es seien teilweise aber hohe Mengen Alkohol festgestellt worden.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall Mitte Januar wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auf der Feier hatten elf Gäste über Übelkeit geklagt. Drei waren ohnmächtig geworden und mussten teilweise im Krankenhaus behandelt werden.