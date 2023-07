München - Die vier festgenommenen Tatverdächtigen für den Goldraub von Manching haben die Tat nach Angaben der Ermittler noch nicht gestanden. Das Quartett habe sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert, sagte Guido Limmer vom Bayerischen Landeskriminalamt am Donnerstag.

Staatsanwaltschaft und Polizei werfen den vier Männern - drei davon aus dem Raum Schwerin, einer aus Berlin - insgesamt elf Straftaten vor, darunter Einbrüche in Supermärkte, in ein Spielcasino und eine KfZ-Zulassungsstelle. In allen Fällen seien die Täter ähnlich vorgegangen und hätten vor allem die Alarmtechnik außer Funktion gesetzt.

In Manching sei es erstmals um Kunst gegangen. Es sei aber davon auszugehen, dass weitere Kunstdiebstähle in Planung waren und auch ausgeführt worden wären, hätte die Polizei die Männer nicht festgenommen.