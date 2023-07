Emden/Aurich - Das Feuer im Emder Van-Ameren-Freibad vergangene Woche ist vorsätzlich gelegt worden. „Als Brandursache wurde eine Brandstiftung ermittelt“, teilten die Polizei in Emden und Staatsanwaltschaft Aurich am Dienstag mit. Die Ermittler hätten Spuren eines Einbruchs im zweiten Trakt des Freibadgebäudes festgestellt und gesichert. Nun solle eine Spurenauswertung folgen. Weitere Details sollten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Am Dienstag vergangener Woche war das Gebäude des Van-Ameren-Bades weitgehend zerstört worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund zwei Millionen Euro. Die Beamten stellten Einbruchsspuren fest. Das Freibad wird von einem Bürger-Verein betrieben. Bei einer seit einer Woche laufenden Spendenaktion für den Wiederaufbau sind bislang knapp 166 000 Euro zusammengekommen. Der Verein kündigte auf seiner Webseite an, das Freibad noch in dieser Saison im Notbetrieb wieder öffnen zu wollen.