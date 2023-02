Hannover - Der Polizei Hannover und der Staatsanwaltschaft Hildesheim ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen eine Gruppierung gelungen, die organisiert mit Drogen gehandelt haben soll. Sechs Tatverdächtige zwischen 26 und 54 Jahren wurden festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Bei einer Fahrzeugkontrolle in Hannover-Stöcken beschlagnahmten die Ermittler demnach Ende Januar 105 Kilogramm Marihuana. Anfang Februar durchsuchten Einsatzkräfte zehn Wohnhäuser und ein Café in Hannover, Lehrte, Langenhagen, Garbsen, Celle und Nienburg. Dabei wurden den Angaben zufolge Mobiltelefone und Computer, knapp 14.500 Euro Bargeld sowie geringe Mengen Drogen beschlagnahmt. Den Aktionen vorausgegangen sei ein einjähriges Ermittlungsverfahren.