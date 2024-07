Mainz - Die 26 Jahre alte Mainzer Hotel-Reinigungskraft ist der Obduktion zufolge von ihrem Mann an ihrem Arbeitsplatz getötet worden. Sie starb demnach am vergangenen Freitag infolge mehrerer Stich- und Schnittverletzungen in Hals und Bauch, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Mainz mitteilten. Der 30-Jährige starb trotz rund 40 Minuten Wiederbelebungsversuchen an einer etwa zehn Zentimeter langen Schnittverletzung am Hals. Den Ermittlungen zufolge ist es plausibel, dass er sich die Verletzung selbst zufügte.

Die 26-Jährige hatte sich den Angaben zufolge zunächst in den Hotelflur flüchten können, wurde dort aber weiter angegriffen. Sie habe Abwehrverletzungen an ihren oberen Gliedmaßen gehabt.

Bei dem 30-Jährigen wurden bei der Obduktion keine Abwehrverletzungen gefunden. „Unter welchen Umständen sich der Mann seine tödliche Halsverletzung gegebenenfalls selber zufügte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es.

Als Polizei und Rettungskräfte in dem Hotel eintrafen, war die Frau bereits tot. Ihr Mann wies noch leichte Vitalzeichen auf, starb dann aber trotz der Reanimation. Die Frau habe nicht wiederbelebt werden können. Das Tatmesser lag den Angaben zufolge in der Nähe auf dem Boden.

Nähere Angaben zum möglichen Hintergrund und Motiv für die Tat sowie zur Staatsangehörigkeit machten die Ermittler zunächst nicht. Das Ehepaar hatte keinen Wohnsitz in Deutschland.