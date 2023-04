Eine Radfahrerin stirbt nach einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin. Klimaaktivisten geraten unter Druck. Sie sollen Schuld gehabt haben am verspäteten Eintreffen eines Rettungsfahrzeuges. Nun liegt das Ergebnis der Ermittlungen vor.

Berlin (dpa) - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation tragen keine Schuld am Tod einer Radfahrerin in Berlin nach einem Unfall mit einem Betonmischer. Zu diesem Ergebnis ist die Staatsanwaltschaft Berlin gekommen, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. Zwar habe eine Protestaktion von zwei Mitgliedern der Klima-Protestgruppe am 31. Oktober 2022 auf der Stadtautobahn A100 zu einem Stau geführt und damit die Ankunft von Rettungswagen und einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr verzögert. Laut Staatsanwaltschaft wäre die 44-jährige Frau aber auch ohne deren verspätetes Eintreffen angesichts ihre schweren Verletzungen nicht zu retten gewesen.

Gänzlich ohne strafrechtliche Folgen bleibt die Aktion vom Oktober 2022 aber nicht: Die Staatsanwaltschaft hat gegen die 63 und 60 Jahre alten Aktivisten Anklage wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erhoben. Die Männer sollen sich deshalb vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen gesorgt. Die Gruppe Letzte Generation wurde danach heftig für ihre Aktionen kritisiert. Zahlreiche Politiker forderten ein härteres Vorgehen, in sozialen Netzwerken wurde die Klima-Protestgruppe angefeindet. Experten bewerteten den Fall jedoch als komplex und bezweifelten früh eine juristische Verantwortung der Aktivisten am Tod der Frau.

Von der Staatsanwaltschaft hieß es nun, das Fahrzeug des Einsatzleiters sei mit drei Minuten Verspätung am Unfallort in Berlin-Wilmersdorf angekommen. Beim Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das bei der Bergung der 44-Jährigen helfen sollte, seien es acht Minuten gewesen. Auf deren Eintreffen sei es aber nicht angekommen: Die Notärztin habe - „notfallmedizinisch vollkommen korrekt“ - entschieden, auf den Einsatz des sogenannten Rüstwagens zu verzichten. Zudem wäre die Radfahrerin angesichts ihrer schweren Verletzungen ohnehin nicht mehr zu retten gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Dies habe die Obduktion ihrer Leiche ergeben.

Im Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen den Lastwagenfahrer. Es steht der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum. Bis Ende Mai, Anfang Juni erwartet die Behörde ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls, wie der Sprecher sagte.

Der damals 64-jährige Lastwagenfahrer war unmittelbar nach dem Unfall von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der 48-Jährige ist zwischenzeitlich in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das Landgericht Berlin hatte dies im März angeordnet. Der damals obdachlose Täter habe aus einem krankhaften Wahn heraus gehandelt, hieß es zur Begründung.

Gegen die Notärztin wurde laut Staatsanwaltschaft hingegen nie ermittelt. Bereits in ersten Stellungnahmen zu dem Unfall sei ihr eine „hochprofessionelle Versorgung“ bescheinigt worden.