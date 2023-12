Berlin - Gut eine Woche vor dem Jahreswechsel haben Ermittler bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Berlin-Britz massenhaft illegale Knallkörper entdeckt. Sie glauben, dass diese womöglich für Silvesterrandale und Angriffe auf Einsatzkräfte eingesetzt werden sollten.

Wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde Pyrotechnik im dreistelligen Kilobereich beschlagnahmt, darunter mehr als 80 sogenannte Kugelbomben, etwa 30.000 Böller und knapp 100 Knallpatronen. Hinzu kamen rund 50.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und Laptops sowie - quasi als Zufallsfund, wie es hieß - gefälschte Markenkleidung.

Die Durchsuchungen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen zwei Verdächtige. Einem 42-Jährigen und einem 27-Jährigen wird den Angaben zufolge vorgeworfen, in großen Stil mit Pyrotechnik zu handeln. Der Ältere soll solche Produkte gemeinsam mit seinen 14 und 16 Jahre alten Söhnen angeboten haben - über drei Instagram-Accounts.

Der Polizei liegt nach eigenen Angaben ein Hinweis vor, dass sich unter anderem die „aktionsorientierte, propalästinensische Szene“ über die Internetshops mit illegaler Pyrotechnik versorgt haben könnte. „Weiter bestand der Verdacht, dass insbesondere zu Silvester diese so rechtswidrig beschaffte illegale Pyrotechnik gegen Berliner Einsatzkräfte eingesetzt werden könnte“, hieß es in der Mitteilung. Bei dem 27-Jährige sei bislang kein politischer Bezug ersichtlich.

Sogenannte Kugelbomben sind laut Polizei Großfeuerwerke, von denen eine große Gefahr ausgeht und die nur von Personen mit Fachkenntnissen verwendet werden dürfen. „Empfohlen wird, je nach Kaliber, ein erheblicher Sicherheitsabstand, der an Silvester an stark frequentierten Bereichen, wie beispielsweise der Sonnenallee, schwerlich einzuhalten sein dürfte“, hieß es in der Mitteilung.