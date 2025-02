Potsdam - Die Polizei Brandenburg hat gemeinsam mit Ermittlern im Ausland den mutmaßlichen Kopf einer internationalen Autoschieber-Bande gefasst. Spezialkräfte nahmen in Berlin einen 46-jährigen Polen als dringend tatverdächtig fest.

Seit März soll er für 50 Fahrzeugdiebstähle in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte. Es geht um einen Schaden von rund einer Million Euro. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler entdeckten bei Durchsuchungen Einbruchswerkzeug und andere Technik. Sechs mutmaßliche Mitglieder der Autoschieber-Bande wurden zuvor in Zusammenarbeit mit polnischen und tschechischen Behörden in Polen festgenommen.

Polizeipräsident: Wichtiger Schlag gelungen

„Polizei und Justiz ist damit ein bedeutender Schlag gegen die Strukturen der internationalen Kfz-Kriminalität gelungen“, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien. Der mutmaßliche Kopf der Bande wurde seit längerer Zeit überwacht.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen war laut Polizei eine Tat aus dem März 2024 in Brandenburg an der Havel. In den vergangenen Monaten seien dann 13 gestohlene Fahrzeuge entdeckt worden, bevor sie ins Ausland gebracht werden konnten.

Einbruchswerkzug und Technik entdeckt

Die Polizei stellte bei Durchsuchungen - unter anderem im Kreis Ostprignitz-Ruppin - Einbruchswerkzeuge, Mobiltelefone und hochprofessionelles Equipment zur Manipulation von Fahrzeugschlössern und -elektronik sicher. Der Wert dieser sogenannten Entwendungstools beträgt laut Polizei mehr als 80.000 Euro.