Nach Sturm „Elli“ rollen die ersten Regionalzüge langsam wieder an. Doch wer heute reist, muss mit weniger Plätzen und kurzfristigen Änderungen rechnen. Wie es auf den Regionalbahnstrecken weitergeht.

Hannover - Wintersturm „Elli“ sorgt weiter auch für Ausfälle im Regionalverkehr der Deutschen Bahn (DB) in Niedersachsen und Bremen. Wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilte, soll der Zugverkehr auf mehreren Strecken von Samstagmittag oder Samstagnachmittag an wieder aufgenommen werden. Am Vormittag sollten Erkundungsfahrten auf den Strecken gemacht werden. „Sofern diese erfolgreich verlaufen, werden wir schrittweise den Betrieb aufnehmen. Es kann dabei zu einem verringerten Platzangebot kommen“, teilte die Bahn mit.

Für einige Linien sieht die Prognose (Stand: Samstag 10.00 Uhr) so aus:

RE 1 (Norddeich(Mole) – Hannover Hbf): Der Zugverkehr wird voraussichtlich heute Mittag beziehungsweise am frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

RE 8 (Bremerhaven-Lehe – Hannover Hbf): Der Zugverkehr wird voraussichtlich heute Mittag beziehungsweise am frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

RE 5 (Cuxhaven – Hamburg Hbf): Die Züge der RE 5 verkehren zwischen Stade und Hamburg-Neugraben stündlich.

RE 9 (Osnabrück Hbf – Bremerhaven-Lehe): Der Zugverkehr wird voraussichtlich heute Mittag beziehungsweise am frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

RB 38 (Hannover – Hamburg-Harburg): Der Zugverkehr wird voraussichtlich heute Mittag beziehungsweise am frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

RE 62 (Löhne – Osnabrück Hbf – Rheine): Die Züge verkehren auf Regelweg.

RB 79 (Hildesheim – Bodenburg): Der Zugverkehr wird voraussichtlich heute Mittag beziehungsweise am frühen Nachmittag wieder aufgenommen.

Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt in der App DB Navigator oder auf der Internetseite der Bahn zu informieren.