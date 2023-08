Dresden - Gesunde Nahrung kann nach neuen Erkenntnissen von Wissenschaftlern der Technischen Universität (TU) Dresden auch eine tödliche Gefahr sein. In einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt stellten sie nach Angaben vom Mittwoch am Beispiel der Fruchtfliege fest, dass „winzigste genetische Unterschiede in den Mitochondrien der Zellen dazu führen, dass gesunde Nahrung tödlich und schlechte Nahrung gut wirkt“. Demnach gebe es keine optimale Ernährung.

Das Biologen-Team um Gastwissenschaftler Adam Dobson von der Universität Glasgow (Schottland) untersuchten, wie sich verschiedene Nahrungsmittel auf die Kooperation der in allen Zellen vorkommenden Mitochondrien mit den Chromosomen und den Gesundheitszustand der Tiere auswirken. „Wir wussten bereits, dass Mitochondrien nicht nur die Zellkraftwerke, sondern so etwas wie die Manager der Zelle sind“, sagte Dobson. Das Ergebnis „hat uns sehr überrascht“.

Die Effekte seien nur mit manchen genetischen Varianten der chromosomalen DNA aufgetreten und so stark gewesen, „dass wir für Fruchtfliegen erkennen mussten, dass es so etwas wie eine gesunde oder optimale Ernährung nicht gibt“. So seien an sich essenzielle Aminosäuren in einem Fall tödlich gewesen, für die anderen aber perfekt, und eine hohe Pflanzenfettkonzentration dafür viel weniger schädlich als für diese.

Da Fruchtfliegen und Menschen wichtige genetische Merkmale wie etwa die Mitochondrien-Gene gemeinsam haben und sich ihre Stoffwechselprozesse stark ähneln, „glauben wir, dass unsere Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für den Menschen bringen“, sagte Dobson. Zuerst müsse ergründet werden, wie Mitochondrien mit der chromosomalen DNA zusammenarbeiten, um im nächsten Schritt dann Empfehlungen für personalisierte Ernährung geben zu können.