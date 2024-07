Leipzig - Nach einer Saison ist für Christopher Lenz das Kapitel RB Leipzig beendet. Am Montag gab der Fußball-Bundesligist die Trennung von dem 29 Jahre alten Abwehrspieler bekannt. Lenz war im vergangenen Sommer als Backup für die linke Abwehrseite von Eintracht Frankfurt geholt worden, nachdem zahlreiche Verletzungen für einen Notstand in der Defensive gesorgt hatten. Allerdings konnte der gebürtige Berliner an Nationalspieler David Raum nicht heranrücken. Er absolvierte für RB lediglich 224 Minuten in acht Spielen. Wohin sein Weg führt, ist nicht bekannt.

„Er hat die absolute Qualität, weiter in der 1. Bundesliga als Stammspieler zu spielen und wir wünschen ihm alles Gute für seine nächste Station im Profi-Fußball“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder. Er lobte Lenz ausdrücklich dafür, dass er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Rolle als Ersatz überragend angenommen und immer wieder den Konkurrenzkampf angeschoben habe.