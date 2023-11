Der Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz gilt als größter in Thüringen.

Erfurt - Turmbläser und Gospelchor haben am Dienstag musikalisch den 173. Erfurter Weihnachtsmarkt eingeläutet. Zur Eröffnung von Thüringens größtem Weihnachtsmarkt wurde Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Dienstag von einem Schlitten auf Rädern vom Rathaus abgeholt, der von einem Vierspänner zum Domplatz gezogen wurde. Vor der stimmungsvollen Kulisse von Dom und Sevirikirche locken bis zum 22. Dezember die Stände und Fahrgeschäfte von rund 170 Händlern und Schaustellern zu einem weihnachtlichen Bummel.

Es ist nach Angaben von Marktleiter Sven Kaestner mit nur 25 Markttagen der bisher kürzeste Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt. Dennoch werde mit der Besucherzahl vom vergangenen Jahr gerechnet. 2022 zog der Weihnachtsmarkt bei sechs Tagen längerer Öffnung 853.000 Gäste an. Zu den Attraktionen gehören auch in diesem Jahr die Weihnachtspyramide, der fünf Meter hohe Adventskranz, die Weihnachtskrippe und ein szenisch gestalteter Märchenwald.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist einer der größten in Deutschland. Den Auftakt für die Weihnachtsmarktsaison gab am vergangenen Freitag Jena. Auch in Eisenach, Gotha und Weimar haben die Weihnachtsmärkte schon geöffnet.