Erfurter verlieren hohe Summen an Krypto-Anlagebetrüger

In Erfurt haben zwei Menschen viel Geld an Anlagebetrüger verloren. (Symbolbild)

Erfurt - Eine Frau und ein Mann aus Erfurt haben insgesamt 114.500 Euro an Betrüger verloren, die hohe Renditen mit Kryptowährungsinvestitionen in Aussicht gestellt hatten. Die 46-Jährige und der 56-Jährige hätten in mehreren Überweisungen 44.500 und 70.000 Euro eingezahlt, teilte die Polizei mit. Als die versprochenen Gewinnauszahlungen ausblieben, erstatteten die Geprellten Anzeige.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dubiosen Online-Plattformen und Geldtransfers auf ausländische Konten. Beim sogenannten Trading-Scam locken Betrüger etwa mit außergewöhnlich hohe Renditen, heißt es etwa auf der Website der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Die Betrüger nehmen etwa über Messengerdienste Kontakt auf und geben vor, Finanz-Experten zu sein. Dabei können sie auch Online-Plattformen nutzen, die seriös wirken, aber Teil der Masche sind. Trading-Plattformen sollten vor einer Anmeldung und Überweisungen geprüft werden, etwa über die Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.