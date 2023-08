Erfurt - Das heftige Unwetter vom Dienstagabend hat Erfurt nach Worten von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) eher unerwartet getroffen. „Wir hatten sehr allgemeine Warnungen. Es waren keine konkreten Unwetterwarnungen, die das vorhergesagt haben, was da gestern Nachmittag über uns kam“, sagte er am Mittwoch in Erfurt. Kurz vor 17.00 Uhr habe der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch eher geringe Regenmengen angesagt. Kurz darauf sei das Unwetter losgegangen.

Ein Sprecher des DWD sagte dazu, es habe bereits ab 15.45 Uhr eine allgemeine Wetterwarnung für Erfurt gegeben, in der vor Regen mit 25 Litern pro Stunde, Hagel und Böen von 80 Kilometern pro Stunde gewarnt worden sei. Um 17.28 Uhr habe der Wetterdienst auch eine Unwetterwarnung für Erfurt ausgegeben und vor 35 Litern Regen pro Stunde und Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gewarnt. Letztlich seien am Flughafen Windspitzen von 90 Stundenkilometern und 19,2 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde gemessen worden.