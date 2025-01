Erfurt - Das Silvesterfeuerwerk hat in der Landeshauptstadt Erfurt tonnenweise Müll und Abfälle hinterlassen. Reinigungsteams der Stadtwerke sammelten am Neujahrstag in der Innenstadt schätzungsweise 14 Tonnen Silvestermüll ein, wie das Unternehmen mitteilte. Auf den Straßen habe mehr Abfall gelegen als vor einem Jahr. 20 Beschäftigte der Stadtwerke waren seit 4.00 Uhr morgens mit vier Kehrmaschinen, drei Transportern und zwei Müllpressfahrzeugen unterwegs, um die von vielen Menschen hinterlassenen Raketenreste einzusammeln. Besonders ärgerlich sei gewesen, dass in der Silvesternacht ein Presspapierkorb zerstört worden sei. Der Schaden belaufe sich auf 6.000 Euro.

Der durch privates Feuerwerk verursachte Schmutz auf öffentlichen Straßen und Schäden durch Pyrotechnik sind Argumente bei alljährlich wiederkehrenden Forderungen nach einem Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk.