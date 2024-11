Nach elf Siegen in der DEL kassieren die Berliner eine Heimniederlage. Trotzdem geht der Titelverteidiger als Tabellenführer in die Deutschland-Cup-Pause.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach elf Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder eine Niederlage kassiert. Am Sonntagnachmittag verlor der deutsche Meister gegen die Schwenninger Wild Wings nach einer 3:1-Führung noch mit 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:1) nach Verlängerung. Liam Kirk, Eric Mik und Gabriel Fontaine trafen für die Hauptstädter, die einen bereits sicher geglaubten Erfolg in den Schlusssekunden aus der Hand gaben.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof spielten beide Teams von Beginn an konsequent nach vorn, ließen im Abschluss aber meist die nötige Genauigkeit vermissen. Den einzigen Treffer im Auftaktdrittel erzielte Kirk, der den starken Schwenninger Goalie Joacim Eriksson in der achten Minute überwinden konnte.

Die Berliner verspielen kurz vor Schluss eine 3:1-Führung

Auch nach der ersten Pause blieb die Begegnung ausgeglichen und umkämpft. Die Hausherren schafften es aber, ihren Vorsprung durch einen Unterzahltreffer von Mik auszubauen (31.).

Im Schlussabschnitt verkürzte Alexander Karachun mit einem Powerplay-Tor für die Gäste (43.), Fontaine stellte in Überzahl den alten Abstand wieder her (51.). In den letzten 17 Sekunden der regulären Spielzeit konnten die Schwenninger allerdings durch Treffer von Zach Senyshyn und Benjamin Marshall die Verlängerung erzwingen. In der Overtime besiegelte dann Senyshyn die Niederlage der Berliner (62.).