Erfolglose Suche nach vermisstem Angler auf dem Darß

Neubrandenburg/Barth - Die Suche nach einem 43-jährigen Urlauber aus Jena ist am frühen Freitagabend auf der Halbinsel Darß (Vorpommern-Rügen) ergebnislos abgebrochen worden. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Neubrandenburg mitteilte, war der Mann am Morgen als vermisst gemeldet worden. Nach Angaben seiner Reisebegleitung sei er am Vorabend von Ahrenshoop zum Angeln nach Born auf der Boddenseite aufgebrochen, dann aber nicht zurückgekehrt. Polizeibeamte hätten in Born das Auto des Vermissten gefunden, nicht aber den Mann, hieß es weiter. Daraufhin sei eine großangelegte Suche gestartet worden, an der auch ein Polizeihubschrauber, die Wasserschutzpolizei, örtliche Feuerwehren, Taucher der DLRG und Spürhunde beteiligt gewesen seien. Die Suchaktion sei unterbrochen worden und werde voraussichtlich am Samstag wieder aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher.