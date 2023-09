Erfurt - Ein Erdwärmeprojekt im Kreis Nordhausen hat den Thüringer Umweltpreis in diesem Jahr gewonnen. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung gehe an die Energiegenossenschaft (EG) Helmetal, teilte das Umweltministerium in Erfurt mit. Sie habe das erste, sogenannte „Kalt-Nahwärmenetz“ Ostdeutschlands gebaut, mit dem Erdwärme in eine Siedlung mit 33 neuen Einfamilienhäusern gelange, die mit Wärmepumpen arbeiteten. Die Vergabe des Umweltpreises erfolgte am Donnerstag nach Ministeriumsangaben durch Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne). Der zweite und dritte Preis gingen in die Kreise Schmalkalden-Meiningen und Altenburger Land.

Als Wärmequelle diene der Energiegenossenschaft in Nordthüringen für ihr Projekt ein geothermischer Erdkollektor, der oberflächennahe Erdwärme in das Netz einspeise. Die Genossenschaft Helmetal besteht laut Ministerium seit 2013, habe derzeit etwa 50 Mitglieder und engagierte sich bisher bei etwa 20 Projekten.

Den zweiten Preis in Höhe von 3000 Euro erhielt die Gemeinde Rippershausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen), die mit Unterstützung der Bauhaus Universität Weimar eine 60 Meter lange Kolonnade (Säulengang) aus einheimischen Holz errichtete. Den dritten Preis mit 2000 Euro erhielt der Kulturhof Kleinmecka (Kreis Altenburger Land) für ein Projekt „Bauen und Bewahren - Ressourcenschonung durch Bauen mit natürlichen Rohstoffen“. Es ging dabei um die Rettung eines Bauernhofs.

Ein Sonderpreis von 4000 Euro erhielten die Bibliotheken der Städte Eisenach, Erfurt und Zella-Mehlis, die nicht nur Bücher verliehen, sondern auch eine Art „Bibliothek der Dinge“ zur Verfügung stellten.

Es gehe in allen Fällen um nachahmenswerte Projekte, um Ressourcen zu schonen, erklärte Stengele. Insgesamt habe es in diesem Jahr 38 Bewerbungen für den Umweltpreis gegeben. Er wird seit 2011 alle zwei Jahre verliehen.