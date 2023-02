Istanbul/Damaskus - Für die Menschen in den Erdbebengebieten läuft ein Kampf ums Überleben. In der Türkei gibt es mancherorts wegen der Zerstörung bereits kein Trinkwasser mehr, wie der Chef der Ärztekammer (TTB) im südtürkischen Adana, Selahattin Mentes, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Betroffen sei etwa der Bezirk Nurdag in Gaziantep.

Anderswo könne das Leitungswasser womöglich durch Vermischung mit der Kanalisation verseucht sein. „Wir brauchen dringend Zugang zu sauberem Trinkwasser in der Region und müssen Hygiene herstellen. Außerdem muss der Müll entsorgt werden.“ Andernfalls drohten Infektionskrankheiten wie Cholera.

Es fehlen Chlortabletten und Toiletten

Nach Angaben der TTB fehlen in der Region Chlortabletten, mobile Toiletten, Reinigungsmittel und Impfungen gegen Tetanus und Diphtherie. Der Bedarf an Lebensmitteln sei dagegen zurzeit gedeckt.

Aus der Türkei gibt es auch elf Tage nach dem Beben weiterhin aufsehenerregende Berichte über Rettungen. Helfer in der türkischen Stadt Antakya hätten zwei Verschüttete nach 261 Stunden aus den Trümmern geholt, berichtete der staatsnahe Sender CNN Türk. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Einer der beiden jungen Männer bestand nach Angaben des türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca gleich nach seiner Befreiung darauf, mit einem Angehörigen zu telefonieren. Auf einem Video war zu sehen, wie der Angerufene am Telefon in Tränen ausbrach, als er von dem Geretteten hörte.

Nachbeben erwartet

Die Menschen in den von Erdbeben zerstörten Gebieten müssen auch in den kommenden Tagen mit starken Erschütterungen rechnen. Man erwarte Nachbeben mit einer Stärke von mehr als fünf, sagte der Geschäftsführer für Risikominderung des türkischen Katastrophenschutzes Afad, Orhan Tatar, am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Etwa alle vier Minuten gebe es in der Region ein Nachbeben.

Syriens Präsident Baschar al-Assad ließ derweil in einer zynischen Fernsehansprache verlauten, die Folgen des Krieges im Land hätten die Bevölkerung auf die Erdbeben vorbereitet. „Der Krieg, der Ressourcen erschöpfte und Fähigkeiten schwächte, hat der syrischen Gesellschaft die Erfahrung gegeben, um mit dem Erdbeben umzugehen.“ Syriens Machthaber geht in dem Konflikt brutal gegen die eigene Bevölkerung vor. Ihm werden etwa Verbrechen gegen die Menschlichkeit angelastet, darunter der Einsatz von Chemiewaffen. Der Krieg brach 2011 aus. Mehr als 350.000 Menschen starben bislang.

Um mehr Unterstützung für die Erdbebenopfer zu leisten, bitten die Vereinten Nationen die Mitgliedstaaten um umgerechnet 940 Millionen Euro. Das Geld soll UN-Generalsekretär António Guterres zufolge „5,2 Millionen Menschen helfen“.

Auch aus Deutschland gibt es weiterhin Unterstützung für die Türkei. Trotz eines Verdi-Warnstreiks startete am Freitagmorgen ein Flieger der Lufthansa mit Hilfsgütern aus Frankfurt Richtung Antalya. Eine weitere Maschine sollte gegen Mittag folgen, teilte die Initiative „Wir helfen gemeinsam“ mit. Verdi hat mit Sondervereinbarungen ermöglicht, dass die Hilfsflüge trotz des Streiks abheben können. Weitere Hilfsflüge der deutsch-türkischen Airline SunExpress sollen nächste Woche folgen.

Menschen in Deutschland, die die Luftbrücke unterstützen wollen, können derweil in den Shops des Paketdienstleisters DPD kostenlos Hilfspakete abgeben. Sie dürfen bis zu 20 Kilogramm wiegen und etwa unbenutzte Winterbekleidung, Schlafsäcke, Decken, Windeln oder trockene Nahrungsmittel enthalten. Die Aktion ist mit dem türkischen Katastrophenschutz Afad abgestimmt.

Weiter große Anteilnahme in Deutschland

Die Anteilnahme an der Katastrophe hierzulande ist weiterhin groß. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet einer Umfrage zufolge eine befristete Aufnahme der Betroffenen. Fast sieben von zehn Befragten (69 Prozent) sprachen sich im aktuellen Deutschlandtrend für das ARD-„Morgenmagazin“ für die erleichterte Visa-Vergabe aus. 23 Prozent sind dagegen, dass die Opfer aus der Türkei zeitweilig bei Angehörigen in Deutschland unterkommen können.

Die internationale Erdbebenhilfe kann dabei mitunter auch noch einen weiteren positiven Zweck erfüllen, wie das Beispiel Griechenland zeigt: Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hofft dank der Unterstützung seines Landes für die türkische Erdbebenregion auf Entspannung zwischen den beiden Nachbarländern. Athen und Ankara streiten sich um Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. In den vergangenen Monaten hatte die Türkei wiederholt mit einer Invasion auf griechische Inseln gedroht.

Vor über einer Woche hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Die Zahl der bestätigten Toten in der Türkei und Syrien steigt immer noch. Am Freitag lag sie bei fast 44.000. Zehntausende wurden zudem verletzt, Tausende gelten noch als vermisst.

Verschüttete Kuh befreit

Elf Tage lang habe eine Bäuerin ihre eingeklemmte Kuh namens Birican in einem Dorf in der Südosttürkei gefüttert. Nun haben Helfer das Tier befreit, wie etwa der Sender CNN Türk am Freitag berichtete. „Heute bin ich sehr glücklich, Gott sei Dank“, sagte die Bäuerin in einem Video. „Ich liebe meine Tiere wie meine Kinder.“ Der Verkauf ihrer Milch sichere der Familie das Überleben, sagte die Frau der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Videos zeigten die Frau, wie sie in den vergangenen Tagen mit Heu in die Trümmern kletterte, um zu der Kuh zu gelangen.